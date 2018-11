Ex-secretário é condenado em SP a 51 anos por pedofilia

Renna, de 64 anos, foi flagrado num motel com três menores de idade - duas de 14 e uma de 15 anos - em agosto de 2009. Ele ficou preso durante quase cinco meses até ser libertado por ordem do TJ. As relações do secretário com outras menores foram investigadas pelo Grupo de Ações Especiais Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, que pediu a condenação do réu a uma pena de 60 anos.

Ele foi sentenciado pelos crimes de favorecimento à prostituição e atentado violento ao pudor praticado contra nove vítimas. O ex-secretário chegou a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia pelo senador Magno Malta (PR-ES), mas optou por permanecer calado. Renna responde ainda a outro processo por armazenar num computador pessoal imagens de menores fazendo sexo. O advogado do réu informou que entrará com recurso contra a condenação.