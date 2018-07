Ex-seguranças de milionário da Sena são interrogados Dois ex-seguranças do milionário Renê Senna, assassinado em janeiro de 2007, começaram a ser julgados hoje no Tribunal do Júri de Rio Bonito, no Grande Rio. O ex-PM Anderson Silva de Sousa e o funcionário público Ednei Gonçalves Pereira são acusados de terem executado a tiros o ex-patrão, que ganhou o prêmio de R$ 51,8 milhões da Mega Sena em 2005. A viúva do milionário, a cabeleireira Adriana Almeida, que segundo denúncia do Ministério Público teria encomendado o crime, e outros três acusados entraram com recursos e ainda não há data prevista para irem à júri.