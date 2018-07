Ex-seminarista gay e transexual se casam em Cuba

Um ex-seminarista gay e uma transexual se casaram em Havana (Cuba) neste sábado, em uma união inédita na ilha.

Ignacio Estrada e Wendy Iriepa formalizaram o seu casamento por volta das 17h (18h em Brasília), em uma cerimônia que teve como madrinha Yoani Sánchez, famosa blogueira de oposição ao regime cubano.

"Estamos muito felizes com o que ocorreu hoje", disse Sánchez em seu perfil no serviço de microblogging Twitter, logo depois do casamento. "(Foi) um passo grande em uma Cuba pequena."

Em Cuba, os casamentos entre duas pessoas do mesmo sexo são proibidos, mas as autoridades permitiram a união, já que Wendy conseguiu ser reconhecida oficialmente como mulher em sua nova carteira de identidade. Ela passou por uma operação de troca de sexo em 2007.

A relação entre Wendy e Ignacio superou entraves burocráticos e também visões de mundo. Ele é um católico conservador e chegou a estudar em um seminário para se tornar padre. Ela trabalhava em um centro de educação sexual, que ajuda gays e lésbicas em Cuba.

Além disso, o casamento também teve dificuldades políticas. Devido à sua relação com Ignacio, que faz oposição ao governo, Wendy perdeu seu emprego no centro onde trabalhava - que é dirigido pela filha do presidente cubano, Raúl Castro.

Aniversário de Fidel

Neste sábado, também é celebrado o aniversário de 85 anos do ex-presidente cubano Fidel Castro.

"Agora foi que me dei conta que hoje é também o aniversário de Fidel Castro", disse Yoani Sánchez em seu perfil no Twitter.

"É que eu já estou vivendo a era pós-Castro", afirmou a madrinha do casamento.

Segundo a madrinha, o casal, depois de assinar o termo de casamento, passou pelo Paseo del Prado e pelo Malecón, dois dos principais cartões-postais da capital cubana.

No entanto, Sánchez afirmou que o acesso à Praça da Revolução foi bloqueada aos noivos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.