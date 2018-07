Ex-seminarista Gil Rugai é preso em São Paulo O publicitário e ex-seminarista Gil Rugai foi preso no início da manhã de hoje na porta da casa da avó, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ele é acusado de matar o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra de Fátima Troitiño, em março de 2004. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com uma viatura descaracterizada, ficou de prontidão em frente à residência e deteve Rugai no momento em que ele deixava o local.