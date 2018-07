Ex-seminarista Gil Rugai é transferido para zona leste

Em 10 de fevereiro deste ano, Gil Rugai foi solto após ficar 150 dias preso em Tremembé, no interior paulista, após decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Arnaldo Esteves Lima. Na última sexta-feira, o STJ revogou o habeas-corpus e ordenou que Gil Rugai fosse preso novamente. Ontem, a decisão chegou oficialmente ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que expediu mandado de prisão de Rugai, de 26 anos.