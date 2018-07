Ex-senador José Maranhão toma posse como governador da Paraíba O ex-senador José Maranhão (PMDB) tomou posse como governador da Paraíba nesta quarta-feira, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cassado o mandato de Cássio Cunha Lima (PSDB) por irregularidades nas eleições de 2006. Durante seu discurso inaugural, Maranhão disse estar ciente dos desafios e considerou sua posse como "a instalação da legítima vontade do eleitor e a esperança do povo paraibano", de acordo com informações do site da Assembleia Legislativa da Paraíba. Mais cedo, o novo governador, que tomou posse junto com o novo vice, Luciano Cartaxo (PT), renunciou ao mandato de senador, abrindo caminho para sua posse no governo do Estado. Maranhão, segundo colocado nas eleições de 2006, tomou posse após o TSE confirmar por unanimidade, na noite de terça-feira, a cassação dos mandatos de Cunha Lima e de seu vice, José Lacerda Neto (DEM), por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições. Cunha Lima teria distribuído cerca de 35 mil cheques para eleitores por meio de programa assistencial mantido pelo governo estadual durante 2006. Os mandatos haviam sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) em julho de 2007. O TSE manteve a decisão em novembro mas o governador e seu vice permaneceram no cargo devido a liminar obtida na Justiça.