Ex-superintendente da PF é preso no Rio Edson Antônio de Oliveira, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio e ex-diretor da Interpol no Brasil, foi preso segunda-feira em uma agência bancária do Rio por um crime cometido há 26 anos. Ele estava foragido desde novembro de 2011, quando a Justiça Federal emitiu mandado de prisão por falsidade ideológica e concussão (uso de cargo público para conseguir vantagem pessoal). O primeiro crime já prescreveu. Proferida há 15 anos, a sentença também ordenou a perda do cargo de delegado e dos vencimentos da aposentadoria, mas essa decisão ainda não foi cumprida.