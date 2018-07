Ex-técnico Zagallo sofre acidente de carro no Rio O ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 81 anos, sofreu um acidente de carro, na noite de quinta-feira, e teve um ferimento leve na cabeça. Zagallo bateu com seu Honda em um poste, na Praça do Pimentinha, na Barra da Tijuca (zona oeste), por volta das 23 horas. Foi atendido no hospital Barra D''Or e liberado depois de passar por exames, que não revelaram nenhum problema sério em consequência da batida. O carro do técnico da seleção tricampeã, em 1970, ficou muito danificado.