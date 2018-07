Ex-tenente da PM é baleado em mercado de SP Um tenente reformado da Polícia Militar (PM) foi baleado dentro de um supermercado na Avenida Vila Ema, no bairro Água Rasa, na zona leste de São Paulo. Um suspeito atirou no peito do ex-tenente e fugiu. A vítima foi levada ao pronto-socorro da Vila Alpina, onde estaria em observação.