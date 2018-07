Ex-vereador morre ao saltar de avião em movimento

De acordo com informações da 80ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Cândido Sales), o avião modelo PR ZCM-RV 10 apresentou uma pane quando tentava descer em uma pista particular, da fazenda Cajueiro, de propriedade do ex-vereador. A pista foi construída há cerca de dois anos e ainda não possui iluminação. As informações da polícia são de que a vítima fora atingida por uma das hélices e teve morte instantânea.

O primo de Pereira revelou que o ex-vereador entrou em pânico ao saber do problema, abriu a porta e saltou. Ele era muito conhecido na região. Integrava a diretoria de uma ONG intitulada Voluntários do Sertão, que presta assistência a famílias no interior baiano. Pereira atuou como vereador entre os anos de 2000 a 2008. Era casado e tinha três filhos.

De acordo com algumas pessoas que viram o acidente, a aeronave perdeu altura de forma rápida, mas ainda assim conseguiu pousar com pequenas avarias na fuselagem.

A Polícia Civil também abriu investigação para apurar responsabilidades, mas somente deverá ouvir os parentes do ex-vereador na próxima semana.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica (Cenipa), regional Recife (Pernambuco), deverá ser enviada à cidade Condeúba, a 642 km de Salvador, ainda nesta semana para fazer uma avaliação técnica do monomotor, e determinar as causas da pane. Um laudo conclusivo deve sair dentro de 30 dias.

O corpo de José Pereira foi velado na Câmara de Vereadores de Condeúba e sepultado na manhã desta terça-feira, 15.