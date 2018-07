Ex-vocalista do Olodum é encontrado morto em Salvador O cantor e compositor Germano Meneghel, ex-vocalista do Olodum, morreu na manhã de hoje, em Salvador, aos 49 anos. Autor de alguns dos sucessos do grupo baiano, como Avisa lá (Nossa gente), Alegria geral e Vem meu amor, Meneghel foi encontrado sem vida, por familiares, em casa.