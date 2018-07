Exame Ainda não confirma morte por Influenza a no RS A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou, em nota divulgada em seu site no final da tarde deste sábado, que exames preliminares revelam que não há evidências de que a causa da morte do cidadão norte-americano no município de Montenegro tenha sido o vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A nota destaca, porém, que os exames oficiais só devem ficar prontos neste domingo.