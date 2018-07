Exame aponta atividade cerebral de ator enforcado

O ator Tiago Klimeck, de 27 anos, está com o cérebro em atividade e até mexeu o braço depois que um parente segurou sua mão. Ele foi submetido a um exame de encefalograma na quinta-feira, na Santa Casa de Itapeva, no interior paulista, onde está internado há mais de duas semanas. Como o exame apontou atividade cerebral, a família acredita na recuperação do rapaz.

Os boletins médicos, no entanto, dão informações pouco animadoras sobre o estado de saúde do ator, que se enforcou acidentalmente. Na manhã deste sábado (21), o boletim informava que Klimeck continua internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está em coma profundo e respira com a ajuda de aparelhos.

Na Sexta-Feira Santa, durante a encenação da Paixão de Cristo, em Itararé, no interior de São Paulo, ele ficou quatro minutos desacordado quando estava pendurado e, segundo os primeiros exames, faltou oxigênio no cérebro. Um fio do colete de segurança teria asfixiado o rapaz, que, após ser socorrido em Itararé, deu entrada na Santa Casa de Itapeva no Sábado de Aleluia.