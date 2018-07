Exame aprovou apenas 12% no ano passado Instrumento de reserva de mercado para uns e exame de alta qualidade para outros, o Revalida aprovou, na edição de 2011, 12% dos 677 candidatos. Um resultado que pode ser considerado pífio, mas muito melhor do que o apresentado na prova-piloto de 2010. Naquele exame, dos 628 candidatos, só 2 tiveram permissão para trabalhar no País.