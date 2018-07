Exame clínico de atropelador dá negativo para embriaguez O exame clínico do estudante de psicologia Alex Siwek, que no último domingo atropelou o ciclista David Santos Souza, na Av. Paulista, em São Paulo, deu negativo para o teste de embriaguez. A informação é da Secretaria de Segurança de São Paulo, com base no laudo do Instituto Médico Legal (IML). O exame foi realizado às 11h21 do domingo (10). Na ocasião, Siwek se recusou a fazer coleta para exame de sangue.