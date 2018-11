Exame confirma envenenamento de mendigos em BH O resultado de um exame divulgado hoje confirmou que os moradores de rua internados ontem em Belo Horizonte foram intoxicados pelo veneno conhecido popularmente como chumbinho. As vítimas passaram mal durante a madrugada após ingerirem cachaça. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma garrafa de aguardente foi deixada por um desconhecido na praça em que os moradores de rua costumam dormir, no bairro Santa Amélia.