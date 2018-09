Exame confirma paternidade de gêmeos em Santos-SP

A dúvida sobre a paternidade das crianças surgiu na última sexta-feira, 19, sete horas após a cesariana de Hevelyn. Ao trocar as fraldas das crianças, uma enfermeira mencionou que um dos bebês era uma menina, surpreendendo aos pais, que achavam que os bebês eram dois meninos, como mostravam as ultrassonografias realizadas durante a gestação. As crianças estavam inclusive usando pulseirinhas azuis - destinadas a bebês do sexo masculino - com os nomes escolhidos pelos pais: Gustavo e Nicolas.

Agora, os bebês serão batizados de Gustavo e Nicole. "A princípio era Nicolas, agora eu simplifiquei só, não é Nicolas, vamos de Nicole", explica o pai, afirmando que roupinhas rosas já começaram a chegar para integrar o enxoval, antes cheio de peças azuis.