Exame da OAB fica mais fácil, afirmam candidatos A primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada ontem por estudantes e bacharéis em direito de todo País, foi considerada um pouco mais fácil que a do ano anterior por candidatos e professores de cursos preparatórios. Na opinião deles, a redução do número de questões, de 100 para 80, e a maior objetividade da prova neste ano podem ajudar a evitar que o índice de reprovação da última avaliação, feita em dezembro e divulgada há duas semanas, se repita: cerca de 90% dos candidatos foram reprovados.