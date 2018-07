Exame da OAB foi difícil, diz cursinho A prova de primeira fase do 9º Exame de Ordem Unificado, aplicada ontem para 118 mil inscritos, teve nível de exigência "acima do normal", na opinião de João Aguirre, do cursinho preparatório LFG. Os candidatos resolveram 80 questões objetivas e precisam acertar pelo menos 40 para avançar à segunda etapa. A lista preliminar de classificados sai dia 26. Na próxima fase, os bacharéis e formandos de Direito que querem advogar deverão redigir uma peça processual e responder a questões discursivas.