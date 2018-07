Exame de desempenho de estudante será em novembro

A partir deste ano, os alunos ingressantes (matriculados em cursos que tenham iniciado no ano de realização do Enade) que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão dispensados do exame. Antes, a avaliação do Enade entre ingressantes e concluintes permitia a aferição do valor agregado do curso. O MEC, no entanto, alega que a nota do Enem permite a comparação e estima que, com a redução do número de provas, sejam economizados R$ 30 milhões.

O Enade 2011 avaliará alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia, biologia, ciências sociais, computação, filosofia, geografia, história, letras, matemática, química, pedagogia, educação física, artes visuais e música.

As provas também serão aplicadas aos estudantes dos cursos de tecnologia em alimentos, construção de edifícios, automação industrial, gestão da produção industrial, manutenção industrial, processos químicos, fabricação mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e saneamento ambiental.