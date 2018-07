Exame de direção será monitorado por câmeras no RJ

Cada carro de autoescola será equipado com três câmeras e haverá câmeras externas para registrar o exame de balizas. Além disso, o candidato e o examinador terão suas digitais coletadas e confrontadas no início e no fim da prova, para evitar que uma pessoa faça o exame no lugar de outra.

O material gravado ficará armazenado na Ouvidoria do Detran por um ano. A pessoa que for reprovada e não aceitar o resultado poderá ver onde e como errou. Segundo o presidente do Detran-RJ, Fernando Avelino, o monitoramento resultará, ao longo do tempo, na evolução da qualidade do ensino das auto escolas, e, em consequência, na capacidade de conduzir veículos dos futuros motoristas.