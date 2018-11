Exame de DNA identifica 16ª vítima do desabamento no centro do Rio

RIO - Um exame de DNA permitiu a identificação do corpo do analista de sistemas Bruno Charles Gitahy, de 25 anos, a 16ª vítima identificada do desabamento de três prédios ocorrido na Avenida Treze de Maio, no centro do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro.

A identificação, divulgada na noite desta sexta-feira, 3, pela Polícia Civil do Rio, é a primeira feita por meio de exame de DNA.

Bruno frequentava um curso na empresa TO - Tecnologia Operacional no momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, a identificação foi feita a partir de uma das 20 partes de corpos recolhidos em meio aos escombros do prédio.

Dois corpos continuam sem identificação no Instituto Médico Legal. Cinco pessoas ainda estão desaparecidas.