Exame de DNA identifica estuprador em Florianópolis

Gonçalves percorria áreas residenciais no entorno da lagoa, desde 2010, e cometia abusos sexuais. Segundo as investigações, ele procurava entrar em casas que tinham portas ou janelas destrancadas, evitando a necessidade de arrombamento.

O crime que ajudou a identificar o suspeito ocorreu em fevereiro. Na ocasião, a vítima foi amarrada na cama. No dia 11 de junho, houve nova tentativa de estupro contra outra mulher, que reagiu e foi espancada. Gonçalves foi preso no dia 18 de junho, quando saía do condomínio onde morava, na capital catarinense.