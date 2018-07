Exame de DNA identificará vítimas de acidente aéreo Os corpos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu hoje no Recife serão identificados por meio de exame de DNA. Segundo Giovanne Farias, diretor da empresa aérea Noar, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e os técnicos recolheram o material necessário para a realização do exame com os familiares durante o dia de hoje. A declaração foi dada no fim da tarde em entrevista à imprensa. O procedimento, segundo Farias, foi feito para resguardar os próprios familiares.