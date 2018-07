Exame descarta morte por gripe suína em Santos O Hospital Ana Costa, onde uma passageira do navio MSC Armonia morreu no sábado, após ser internada com doença respiratória aguda, divulgou nota ontem para afirmar que os exames preliminares realizados em Fabiana Pasquarelli, de 30 anos, apontaram a presença do vírus influenza B, e não do A/H1N1, responsável pela gripe suína.