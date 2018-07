Exame do lado ensaísta de Nelson Rodrigues A ideia para este estudo surgiu de uma frase do roteirista e diretor de cinema Aníbal Damasceno Ferreira, em 1988: "Nelson Rodrigues é o Montaigne do Brasil." Ele se referia ao autor francês, fundador do gênero ensaístico - e o professora da UFRGS Luís Augusto Fischer resolveu então iniciar uma pesquisa em que, ao analisar livros como a coletânea Confissões, discute "a intenção acadêmica" das crônicas rodriguianas e as estuda dentro da tradição do ensaio. "Fischer mobiliza com agilidade e sem pedantismo um expressivo aparato teórico, em geral marxista, aliás, para acertar os relógios da crítica com esse tremendo dinossauro das nossas letras", escreve o jornalista Marcelo Coelho na apresentação do volume.