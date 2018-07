Exame é oportunidade para pessoas mais velhas

Cláudio Roberto dos Santos, de 40 anos, fez o Enem pela segunda vez. Há 24 anos trabalhando na construção civil, ele almeja crescer na profissão. "Faço do alicerce ao telhado. Mas quero me aperfeiçoar, quero uma vida melhor."

A exemplo do filho, de 21 anos, que faz faculdade de Administração, e da esposa, que cursa doutorado em Educação, Santos não pensa em parar de estudar. Há poucos anos, concluiu o ensino médio e o foco agora é entrar em uma universidade. Com o Enem, ele pretende conseguir uma boa nota para auxiliar na pontuação no vestibular da UFRGS ou então uma bolsa de estudos.

A dona de casa Ana Paula Silvano, de 38 anos, não pensa em entrar na universidade. Ela fez o Enem neste ano para tentar concluir o ensino médio. "Terminei o primeiro grau há mais de dez anos. Agora, quero tentar encerrar a escola", afirma. Ela crê que terá mais chances no mercado de trabalho com o ensino médio completo.

No caso do candidato André Zottis, de 21 anos, que já está na faculdade e trabalhando, a expectativa é buscar uma vaga em uma instituição pública. Atualmente, ele cursa o primeiro ano de Administração em uma faculdade particular de Porto Alegre. Ele confessa que não conseguiu se preparar como queria. "Ou eu estudava para o Enem ou fazia os trabalhos da faculdade." Zottis avalia que as provas desta edição estavam mais difíceis.