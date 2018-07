Exame mostra que cão encontrado não é beagle

Depois de comprovar a posse da cachorra nesta quinta-feira, 7, o proprietário a levou para casa. Exames revelaram que outro cão beagle que tinha sido achado em São Roque também não pertencia ao instituto. Com isso, apenas quatro dos 178 animais levados da unidade foram efetivamente recuperados.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba, que investiga a invasão do instituto e a subtração dos beagles, encaminhou à Justiça pedido de prorrogação do prazo para concluir o inquérito, inicialmente previsto em 30 dias. De acordo com a Polícia Civil, as investigações envolvem também o tumulto ocorrido durante manifestação de protesto no dia 19, e que envolveu centenas de pessoas.

Em razão do grande número de testemunhas e investigados a serem ouvidos, o prazo deve ser prorrogado para mais trinta dias. Na quarta-feira, o Instituto Royal anunciou o fim das atividades em São Roque em razão da falta de segurança. De acordo com a polícia, essa decisão não altera o rumo das investigações.