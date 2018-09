Exame pré-gestacional aponta risco de diabete

Estudo publicado no American Journal of Epidemiology sugere que a avaliação de fatores de risco cardiometabólicos - como a taxa de glicemia e de colesterol - antes da gravidez ajuda a identificar as mulheres predispostas a desenvolver diabete gestacional. A análise, importante principalmente entre mulheres com sobrepeso, permite a adoção de ações preventivas antes da concepção. Estudos anteriores já mostraram que mulheres que desenvolvem diabete gestacional têm mais risco de desenvolver diabete tipo 2 após a gravidez.