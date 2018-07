Exame se consolida como substituto do vestibular?

* Por Jorge Werthein (Ph.D em Educação e Desenvolvimento pela Universidade de Stanford)

O Enem não é perfeito, mas é o melhor sistema que existe. Permite uma radiografia do sistema educacional e aparece como uma alternativa muito boa para substituir um método limitado que é o vestibular. O exame traz uma forma diferente de aferir o conhecimento dos alunos, muito mais pelo raciocínio lógico. Permite que o aluno tenha um processo de reflexão.

O exame é um marco dos avanços em avaliação. Criou mecanismo sofisticado que poucos países no mundo têm. É injusto que, em um universo de quase 5 milhões de alunos, um problema localizado possa prejudicar a importância do Enem. Houve lisura na aplicação, corrigindo os erros dos anos anteriores. Essa evolução mostra que a implementação da avaliação é possível.

NÃO

* Por Mozart Neves Ramos (Membro do Movimento Todos pela Educação)

O Enem, enquanto processo de mudança para o ensino médio brasileiro, funciona. Ele tem uma relação direta com as novas diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação para essa etapa de ensino. Portanto, do ponto de vista pedagógico e da qualidade da prova, o Enem cumpre seu papel.

Mas qual o calcanhar de Aquiles do exame? Na dimensão continental do Brasil, fazer uma prova que envolva milhões de pessoas exige uma logística imensa. As chances de algum problema ocorrer são razoáveis. Neste ano, a falha foi no banco de questões. Além disso, o exame pode ter aumentado a mobilidade dos alunos, mas não resolveu a democratização do acesso à universidade.

Para que o Enem possa efetivamente se consolidar, ele tem de conquistar a confiança de alunos, professores e famílias.