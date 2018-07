Exames de Dilma estão normais, diz médico

Dilma deixou Brasília nesta manhã para realizar os exames no Hospital Sírio-Libanês, mesmo local onde a presidente tratou de um câncer no sistema linfático diagnosticado em 2009.

A última vez que a presidente realizou exames de rotina foi há exatos seis meses.

De São Paulo, a presidente viaja para a base naval de Aratu, na Bahia, onde passará a virada do ano com a família. A previsão é que Dilma retorne a Brasília no fim da próxima semana.

(Reportagem de Ana Flor)