Exames descartam que corpo carbonizado seja de Eliza O corpo carbonizado encontrado no dia 26 de junho em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, não é de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O laudo foi enviado para a polícia na noite de ontem pelo Instituto de Criminalística (IC). De acordo com a delegada seccional de Guaratinguetá, Sandra Vergal, foi confirmado que o corpo é de um homem.