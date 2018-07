Exames em Ariel Sharon mostram avanço no conhecimento sobre o coma Os modernos exames cerebrais que permitiram uma nova avaliação médica do estado de saúde do ex-premiê israelense Ariel Sharon, inconsciente há mais de seis anos, mostram como os avanços da neurociência estão obrigando os médicos a reverem seus conceitos sobre as situações de coma prolongado.