Exames são diferentes A Prova Brasil é censitária (todos os alunos participam) e tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema. Os testes são aplicados aos alunos da 4.ª e 8.ª séries (5.º e 9.º anos) do ensino fundamental e no 3.º ano do ensino médio. Os resultados mostram o desempenho específico de cada escola e os resultados são comparáveis ao longo do tempo.