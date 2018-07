Exausto, Dalai Lama cancela viagens internacionais

O líder espiritual do Tibete, o Dalai Lama, cancelou duas de suas próximas viagens ao exterior por estar sofrendo de exaustão, segundo nota divulgada por seus assessores nesta quarta-feira. O Dalai Lama, de 73 anos, suspendeu viagens que faria para o México e para a República Dominicana. Em vez disso, ele deve continuar uma bateria de exames médicos que iniciou neste mês em Mumbai, na Índia. De acordo com a nota, o vencedor do prêmio Nobel da Paz de 1989 tem sofrido recentemente com um "desconforto" que foi diagnosticado por seus médicos como exaustão. Todos os compromissos internacionais do líder religioso programados para as próximas três semanas tiveram que ser cancelados. Maior representante da causa tibetana, ele liderou uma campanha internacional para denunciar os abusos da China na região durante a Olimpíada de Pequim, que terminou no último domingo. O Dalai Lama, que vive exilado na Índia desde em 1959, alega que só reivindica mais autonomia para o Tibete, enquanto Pequim o acusa de buscar a independência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.