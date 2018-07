EXCEÇÃO À REGRA Movimento Browniano, uma médica coloca em risco a carreira e o casamento feliz com o hábito de se envolver sexualmente com pacientes. Com poucos diálogos e poucas explicações, o filme não deve agradar a todos, mas vai além da abordagem didática (ou tacanha) dos dramas que observam as nuances do comportamento humano. Pág. 60