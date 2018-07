Excesso de carros congestiona vias que chegam a SP O excesso de veículos congestionou trechos das principais rodovias que chegam a São Paulo no início da manhã de hoje. A Rodovia Presidente Dutra apresentava lentidão entre os quilômetros 230 e 231, na chegada à capital; do quilômetro 216 ao 221, em Guarulhos, no sentido capital; e na região de São José dos Campos, nos dois sentidos. Outras cinco estradas apresentavam trânsito complicado nas proximidades de São Paulo. As rodovias Anhangüera e a Bandeirantes registravam um e três quilômetros de morosidade, respectivamente. A Castelo Branco apresentava dois quilômetros de tráfego pesado em Osasco. Na Ayrton Senna, a fila de engarrafamento ia do quilômetros 12 ao 11 e quem seguia pela Anchieta enfrentava lentidão do quilômetro 10 ao 13. Pela manhã, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5. Na Raposo Tavares, Fernão Dias e Régis Bittencourt, o movimento era normal. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves até as 8h30.