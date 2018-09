Excesso de chuva adia início da moagem de cana em MT A usina Libra, em São José do Rio Claro, a 315 quilômetros a médio-norte de Cuiabá (MT), que na segunda-feira da semana passada deveria dar a largada na moagem da cana da safra 2011/2012 no Estado, adiou o início das operações por causa das fortes chuvas. Segundo o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (Sindálcool), Jorge dos Santos, a empresa optou por aguardar o fim das chuvas, previsto para início de abril, já que os estoques de passagem estão confortáveis no Estado.