Excesso de chuva eleva custo da cana

O excesso de chuvas está elevando o custo de produção da safra de cana da região Centro-Sul em no mínimo 5%, segundo o diretor técnico da União da Indústria da cana-de-açúcar (Unica), Antonio Pádua Rodrigues. Segundo ele, esse aumento é fruto da queda do volume do produto a partir do aumento na moagem. "No acumulado da safra, aumentamos a moagem em 9,72% em relação à safra passada, mas o aumento de produto é de apenas 4,60%."