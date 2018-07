Excesso de chuva prejudica café e cana

Mais uma semana de tempo chuvoso em todo o Estado de São Paulo. Com isso, o mês de janeiro terminou com volume de chuva 50% acima da marca histórica em todas as localidades monitoradas, revertendo o quadro de seca observado no início da safra. A temperatura, ao contrário, ficou abaixo do valor médio, por causa do tempo nublado durante a maior parte dos dias. A nebulosidade também reduziu a radiação solar incidente sobre as lavouras, reduzindo o acúmulo de biomassa por parte dos canaviais em fase de desenvolvimento vegetativo. Em Piracicaba, por exemplo, a insolação de janeiro foi 25% menor do que o valor médio do mês. Essa condição também preocupa os cafeicultores das regiões de Franca, São José do Rio Pardo e Garça, onde a ferrugem encontra condições propícias para se desenvolver. Por isso, é importante monitorar as lavouras e efetuar o controle para evitar o alastramento da doença. O tempo úmido tem trazido prejuízos para os produtores de uva de Pilar do Sul, onde chuva constante provocou queda na produtividade e dificultou os trabalhos de campo e o escoamento da produção. Em São Carlos, onde as videiras destinadas para a produção de vinho ainda estão em fase de desenvolvimento, a colheita deve ocorrer a partir de março. Os produtores precisam, contudo, monitorar a condição sanitária das parreiras para assegurar a boa qualidade do vinho. A chuva constante, novamente, dificultou a colheita da macadâmia em Dois Córregos, Santa Rita do Passa Quarto e São Sebastião da Grama; do figo em Valinhos e Campinas; da banana em Juquiá e Pariquera-Açu; do abacate em Jardinópolis; da manga em Monte Alto; do pêssego em Avaré. Tempo bom para pasto Já no noroeste do Estado a condição do tempo favorece a produtividade dos seringais da região, mas a forte queda no preço decorrente da crise financeira internacional é que traz dificuldade aos produtores. As pastagens de todo o Estado também estão favorecidas pelo tempo chuvoso, mantendo a animação dos pecuaristas de corte. Os bons preços pagos pela arroba e o crescimento vigoroso dos pastos animam os produtores e reduzem os custos de produção. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br