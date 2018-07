Excesso de veículos causa lentidão na Via Anchieta A Rodovia Anchieta estava com tráfego lento entre os quilômetros 30 e 26 no trecho de planalto, por volta das 16 horas, devido ao excesso de veículos, segundo a concessionária Ecovias. Os motoristas que voltavam do litoral sul pelo sistema Anchieta-Imigrantes utilizavam as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta. Segundo a Ecovias, na última hora, 4.729 veículos subiram a serra e 1.543 viajaram em direção ao litoral. Desde sexta-feira, quando teve início a contagem do final de semana, 123 mil veículos desceram a serra. Desses, 99 mil já retornaram. A visibilidade estava prejudicada no topo da serra do Sistema Anchieta-Imigrantes, chegando a 130 metros no ponto mais crítico. Por questões de segurança, a interligação permanece aberta somente para os motoristas que saem da Imigrantes em direção à Via Anchieta.