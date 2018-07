Excesso de veículos congestiona quatro rodovias em SP O excesso de veículos provocava congestionamento em quatro rodovias de São Paulo na manhã de hoje. A Presidente Dutra acumulava lentidão na chegada à capital, entre os km 230 e 231, e em Guarulhos, dos km 219 ao 222, nos dois sentidos. Na Castello Branco, no sentido interior, havia morosidade entre os km 20 e 22, na saída da capital, e do km 29 ao 31, na região de Itapevi. A Anhangüera e a Anchieta tinham 1 e 3 km de tráfego pesado, respectivamente, na chegada à capital. Nas demais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral paulista, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves, segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. Neste fim de semana, a Ecovias estima que entre 60 mil e 110 mil veículos usem o Sistema Anchieta-Imigrantes para ir ao litoral. O sistema vai operar no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas estradas dão acesso à Baixada Santista e as norte de ambas, à capital.