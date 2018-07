Excesso de veículos marca chegada à cidade de SP

Outra situação que se repete são as filas de caminhões no acesso ao Porto de Santos, que prejudicam o trânsito na Anchieta no sentido litoral. Às 08h45, a estrada tinha 10 km congestionados (do km 54 ao km 64), além da pista sul interditada para obras no trecho de serra.

Aeroportos

Já quem chega ou sai de São Paulo pelos aeroportos tem maior tranquilidade. Congonhas, Guarulhos e Viracopos não apresentavam nenhum atraso até o início desta manhã. Apenas o Aeroporto Internacional de Guarulhos registrava cancelamentos: seis voos foram adiados, sendo dois internacionais.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE), o tempo na capital deve permanecer estável pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 26. As condições favoráveis para formação de neblina, no início das manhãs, pode restringir a visibilidade nos aeroportos e estradas que cortam a região metropolitana. Nesta terça-feira, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 24ºC. Não há previsão de chuvas para a cidade.