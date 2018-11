Excesso de veículos provoca lentidão em estradas de SP O motorista enfrenta lentidão na noite deste domingo em vários trechos de estradas que cortam o Estado de São Paulo. Por volta das 20 horas, o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí, estava lento do quilômetro 64 ao 57, devido ao excesso de veículos. Pela Anhangüera, o tráfego estava intenso entre os quilômetros 61 e 60, também devido ao excesso de veículos.Na Castello Branco, o motorista enfrentava trânsito lento com paradas, sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 51 e também do quilômetro 43 ao quilômetro 26, devido ao grande número veículos. No sentido Interior, de São Paulo a Itu, as condições eram boas. Na Raposo Tavares, nos dois sentidos, não havia registro de pontos de lentidão.O tráfego era intenso na região do planalto da Rodovia dos Imigrantes para quem segue sentido Capital. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta/Imigrantes, a Operação Subida 2x8 já está em funcionamento - os motoristas que trafegam sentido São Paulo podem utilizar as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta.Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrentava lentidão em vários trechos. Em Taubaté, o tráfego seguia lento desde o quilômetro 104 até o 117, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Em São José dos Campos, o congestionamento estava lento entre os quilômetros 143 e 147. No trecho do Rio de Janeiro, a lentidão era entre os quilômetros 279 ao 275, no município de Barra Mansa, no sentido Rio/São Paulo, por causa de interdição para obras. No município de Nova Iguaçu, havia lentidão entre os quilômetros 180 e 171, por causa de excesso de veículos.