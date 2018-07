EXCLUSIVO-Brasil propõe incluir produto argentino em compras do governo Na tentativa de acelerar as negociações para normalizar a passagem de produtos nas fronteiras das duas maiores economias do Mercosul, o Brasil propôs incluir setores da indústria argentina no programa de compras governamentais brasileiro, disse o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.