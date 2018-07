EXCLUSIVO-Energia de concessão renovada deve ter preço médio de R$30--fonte O preço da energia de todas as concessões do setor elétrico que venceriam a partir de 2015 e serão renovadas deve ser, em média, de 30 reais por megawatt-hora (MWh), afirmou à Reuters nesta quarta-feira uma fonte do governo a par do assunto.