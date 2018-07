EXCLUSIVO-Marina acabaria com programa do BC no câmbio e buscaria reduzir meta de inflação Um governo de Marina Silva acabaria com o atual programa do Banco Central de intervenção no câmbio, que tem mantido a moeda brasileira artificialmente forte por mais de um ano, disse à Reuters nesta quinta-feira o assessor econômico do programa da candidata do PSB à Presidência da República Alexandre Rands.