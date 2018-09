Execução da juíza foi ideia do líder do GAT

Detalhes do plano para matar Patrícia foram relatados por um cabo que participou da execução. Dizendo-se "arrependido", ele delatou os demais integrantes da quadrilha para obter proteção e redução de sua pena.

De acordo com o militar, foi o tenente Daniel Benítez, líder do Grupo de Ações Táticas (GAT) do batalhão, "quem trouxe para dentro da equipe a ideia de matar a juíza". Patrícia Acioli combatia a ação de milícias na região de São Gonçalo. Ela também acusava agentes do 7º BPM de forjar autos de resistência (mortes em confronto com a polícia) para encobrir assassinatos.

Inicialmente, os policiais pretendiam contratar uma milícia para matar Patrícia. O serviço seria pago com as armas e o dinheiro roubados pelos policiais durante ações de combate ao crime em São Gonçalo - o chamado "espólio". Depois que Benítez perdeu contato com os milicianos, o grupo decidiu planejar a execução por conta própria.

Desde então, houve duas tentativas frustradas de matar a juíza. Na primeira, o policial responsável pela campana em frente ao fórum onde Patrícia trabalhava se distraiu e não viu a magistrada sair do prédio. A segunda tentativa, na véspera da execução, parte dos policiais foi convocada para a reconstituição de um outro crime.

O cabo também revelou que foi um dos autores dos disparos e que, logo após o assassinato, ateou fogo ao carro usado na execução. As armas usadas no crime também teriam sido destruídas.

O militar indicou que Benítez tinha uma relação "muito próxima" com o então comandante do 7º Batalhão, o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, acusado de ser o mandante do crime. O policial não confirmou se a ordem de matar a magistrada teria partido dele.

Oliveira, no entanto, é apontado como beneficiário do grupo que desviava o material apreendido nas operações policiais. Cotado para assumir o comando do 14º BPM, em Bangu, ele teria pedido que os nove policiais do GAT o acompanhassem para o novo local de trabalho, "onde o referido espólio seria maior".