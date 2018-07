Execução da onça Juma e o caso da barragem da Samarco são tema de 'Lado A, Lado B'

Pedro e Juliano falam sobre os desdobramentos do caso da barragem em Mariana (MG), a execução da onça Juma e a morte de um homem durante a exibição do filme Invocação do Mal 2 no 12º programa. Confira:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube.