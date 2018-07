Executiva da Coca-Cola morre em hotel em Salvador A vice-presidente de Marketing da Coca-Cola no Japão, Shelley De Villiers, de 42 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira, 16, no quarto no qual estava hospedada, sem acompanhantes, no Hotel Golden Tulip, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Ela estava na cidade para acompanhar jogos da Copa do Mundo nesta semana e foi encontrada já sem vida por um funcionário do estabelecimento, na manhã de hoje.